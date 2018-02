Show do Fagner atrasa quase 1 hora

Julio Maria – O Estado de S.Paulo

O show do cantor cearense Fagner começou com quase 1 hora de atraso, o que irritou o público que o esperava em uma fila gigante que dava a volta completa no Teatro Municipal. Rumores de que o cantor chegou atrasado revoltou o público. “Isso é um desrespeito”, disse o senhor que se mostrava indignado. Já uma das recepcionistas do teatro disse “é uma falta de vergonha”.

O show estava previsto para começar às 21h e só começou às 21h55.