Shonda Rhimes, criadora de ‘Grey’s Anatomy’, vai produzir séries para a Netflix

LOS ANGELES – Shonda Rhimes, a criadora de séries populares como Scandal e Grey’s Anatomy, assinou um acordo com a Netflix para produzir novas séries.

O serviço de conteúdo por streaming anunciou na noite de domingo, 13, que a produtora de Rhimes, Shondaland, começaria a trabalhar com a Netflix. As séries Grey’s Anatomy, Scandal e How to Get Away With Murder continuam a ser exibidos pela ABC nos EUA.

Rhimes escreveu em um comunicado que está grata à rede de TV por ter dado início à sua carreira, mas que está desejando ampliar seu público e sua “identidade criativa” com a Netflix.

A produtora disse que havia trabalhando com o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, em um plano para a próxima fase de sua carreira. Netflix, assinalou, oferece a ela e sua equipe “possibilidades sem limite”. / EFE