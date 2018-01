Sherlock interpretado por Benedict Cumberbatch é eleito personagem mais popular da TV na Inglaterra

Sherlock, adaptado dos clássicos de Arthur Conan Doyle, foi eleito o personagem de televisão mais popular da BBC por audiências internacionais, segundo uma pesquisa divulgada pela emissora britânica nesta segunda-feira, 20.

A série Sherlock tem 3 das 4 temporadas disponíves no Netflix do Brasil.

O segundo lugar ficou com o Dr. Who.

De acordo com a BBC, a pesquisa também revelou que o senso de humor britânico foi um fator importante para o público do Japão escolher Sherlock como o personagem favorito, com mais de um quarto (26%) dos fãs afirmando que este era uma razão para assistir ao show. O sotaque britânico também é um fator que atrai as pessoas para a série.

Mais de 7 mil pessoas entre 18 e 64 anos de idade, da Austrália, França, Alemanha, Índia, dos Estados Unidos, do Japão e México foram convidados a participar da pesquisa, que identificou o personagem de TV da BBC mais popular e a cena de televisão mais inesquecível da emissora, que também acabou ficando com Sherlock: a “queda para a morte” do personagem.