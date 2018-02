Sheldon e Amy finalmente farão sexo em ‘The Big Bang Theory’

Um momento histórico vai acontecer na 9ª temporada de The Big Bang Theory. Amy (Mayim Bialik) e Sheldon (Jim Parsons) farão sexo pela primeira vez. Segundo informações da Variety, o casal finalmente irá transar em um episódio que vai ao ar nos Estados Unidos no dia 17 de dezembro

De acordo com o site Entertainment Weekly, a cena foi gravada na última terça-feira, 17. “Depois de mais de cinco anos de namoro, sentimos que era a hora certa de Sheldon e Amy consumarem seu relacionamento”, disseram os produtores em comunicado oficial.

Ainda não se sabe se o casal reatou o namoro. No fim da 8ª temporada, Amy disse a Sheldon que queria um tempo sozinho – justo quando o cientista estava se preparando para pedir a namorada em casamento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 9ª temporada de The Big Bang Theory é exibida no País pelo canal Warner. Não foi divulgado a data em que o episódio com a cena de sexo entre Amy e Sheldon irá ao ar no Brasil.

Série ‘The Big Bang Theory’ vence o People’s Choice Awards

Equipe de ‘Big Bang Theory’ dará bolsa de estudo em universidade