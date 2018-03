Shakira encerra 5º dia do Rock in Rio

A colombiana Shakira foi a última atração do Palco Mundo no 5º dia de Rock in Rio. Um de seus primeiros sucessos, Estoy Aqui, foi a canção escolhida para abrir a apresentação. “Estou aqui por vocês”, anunciou a cantora.

Em Whenever, Wherever, Shakira chamou seis fãs ao palco que rebolaram e dançaram junto com a cantora durante toda a música.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais tarde, a artista fez passos de dança cigana anunciando o hit Gypsy e trouxe Ivete Sangalo ao palco para cantarem juntas País Tropical, já na parte final de sua apresentação. Também para o bis ficaram Hips Don’t Lie, seu único número 1 na parada norte-americana, e Waka Waka, que foi o tema oficial da Copa do Mundo de 2010.







Setlist do show:

Estoy Aqui

Te Dejo Madrid

Si Te Vas

Whenever, Wherever

Inevitable

Nothing Else Matters

Despedida

Gypsy

La Tortura

Ciega, Sordomuda

Sale el Sol

Las de la Intuicion

Loca

She Wolf

Ojos Así

País Tropical

Hips Don’t Lie

Waka Waka