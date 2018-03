Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ivete Sangalo cantará com Shakira durante a apresentação da colombiana no Palco Mundo, na noite de hoje. As duas confirmaram a surpresa em uma entrevista ao Jornal da Globo, na noite de ontem.

A organização do Rock In Rio, afirma ainda que o show de Shakira terá mais surpresas, incluindo um show de dança especialmente preparado para a ocasião.

O que vocês acham dessa parceria?