Neste mês, Seu Jorge lança o DVD Músicas para Churrasco – Vol. 1, gravado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 2011. Sobre o novo trabalho, que chega às lojas no dia 20, o cantor conversou com a repórter Daiane Domingues, do portal estadão.com.br, nesta terça-feira, 06. Ele também falou sobre a participação que fará no tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos e sobre a sua canção que está na abertura de Salve Jorge, novela da Rede Globo.

