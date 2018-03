Janelle Monáe conquista o público no Rock in Rio

A norte-americana Janelle Monáe conquistou o público presente no Rock in Rio e também quem assiste ao festival pela TV e internet. Nas redes sociais, a cantora de 25 anos, não para de receber elogios.

Segunda atração do Palco Mundo nesta quinta-feira, Janelle se apresentou com seu look tradicional que inclui o famoso topete, calça de alfaiataria e gravata nos tons preto e branco, além de uma capa preta usada em algumas canções.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O repertório foi calcado em cima do elogiadíssimo álbum The ArchAndroid (Suites II and III), de 2010. Durante a música Mushroom and Roses, Janelle usou uma tela branca para pintar em tons de vermelho, azul e verde a silhueta de uma mulher e completou com a palavra “love” embaixo do desenho.

A cover de I Want You Back, clássico do Jackson 5, banda que Michael Jackson participou junto a seus irmãos no final dos anos 1960 e início dos 1970, levantou o público e mostrou agudos muito próximos aos que Michael atingia aos 11 anos.

A última canção Come Alive ganhou uma apresentação apoteótica com a cantora comandando o público, ora deitada no palco, ora chegando bem perto da plateia, que respondeu muito bem à potência vocal e carisma de Janelle.

Setlist

2.0’s introduction

Overture

Dance or die

Faster

Locked inside

Call me interlude

Take me with you

Sincerely Jane

Mushrooms And Roses

I Want you back

Cold War

Tightrope

Come Alive