Sessões gratuitas exibem o melhor do cinema alemão

A cinematografia germânica está muito bem representada na mostra Cinema Alemão Contemporâneo que acontece todas as quartas-feiras no Club Transatlântico na capital paulista. As sessões de cinema, uma parceria do Club com o Goethe-Institut, destacam as principais produções da Alemanha na última década por meio da exibição de filmes premiados ou inéditos no circuito comercial brasileiro.

Nesta quarta-feira, 18, o público vai assistir ao documentário Höllentour (Inferno Sobre Rodas) do diretor Pepe Danquart.

Outros destaques da programação, deste e do próximo mês, são os documentários No Limite e Botero que, como todos os filmes da mostra, são legendados em português e acompanhados de pipoca grátis.

Mais informaçõe sobre a mostra Cinema Alemão Contemporâneo você encontra em: www.clubtransatlantico.com.br.

Serviço:

Mostra Cinema Alemão Contemporâneo

Quando: Todas as quartas-feiras, às 20h

Local: Club Transatlântico – Rua José Guerra, nº 130, Chácara Santo Antônio, Santo Amaro, São Paulo

Telefone: (11) 2133-8603

Entrada gratuita com distribuição de pipoca