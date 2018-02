Série ‘Um Maluco no Pedaço’ pode ganhar nova versão na TV

Site garante que astro Will Smith exercerá a função de produtor da empreitada

Will Smith tem muito a agradecer pelo papel em Um Maluco no Pedaço, série de TV que o levou ao estrelado – e ganhou um status de cult com o passar dos anos. Numa espécie de homenagem, ao que parece, o astro está trabalhando na possibilidade de levar o programa de volta à televisão.

O site TV Line afirma que diversas fontes anônimas garantem que a produtora de Smith, chamada Overbrook Entertainment, está trabalhando para criar um reboot de The Fresh Prince of Bel-Air (nome original do programa).

Smith, contudo, não atuaria na nova série e exerceria apenas a função de produtor. A trama, contudo, deve se manter a mesma: um garoto pobre que mora com os parentes ricaços. A versão dos anos 1990 lançou Smith ao estrelato e teve, no total, seis temporadas exibidas na NBC. O último episódio foi ao ar em 1996.

Relembre a abertura clássica da série: