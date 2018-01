Série ‘The Fosters’ mostra beijo entre garotos de 13 anos

Dois garotos de 13 anos se beijam na tela às 20h, em TV aberta nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 2. A cena da série The Fosters, cuja produtora executiva é a cantora Jennifer Lopez, protagonizada por Jude Foster (interpretado por Hayden Byerly) e seu colega de escola Connor (Gavin MacIntosh), marcou a história norte-americana por mostrar o beijo das mais jovens pessoas do mesmo sexo na TV do país.

O casal formado por Jude e Connor já era esperado pelos fãs do seriado, mas o conservadorismo era visto como um empecilho para que Jonnor (união dos nomes de Jude e Connor) se tornasse realidade nas telas. O personagem de Hayden Byerly integra a família Foster e desde o inicio do seriado, em junho de 2003, havia deixado claro que era homossexual.

A própria série é um porta-voz do movimento LGBT por trazer um casal de mães lésbicas que decidem se juntar e, além dos próprios filhos, adotar outras crianças que precisam de um lar. Stefanie Foster (Teri Polo) e Lena Foster (Sherri Saum) formam o casal matriarca da família. A primeira é policial e a outra trabalha como vice-diretora de um colégio.

A forma como o seriado lida com o tema na TV aberta rendeu, por exemplo, dois prêmios do Glaad Media Awards, organizado pela ONG Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), em 2014. Foram prêmios de melhor série dramática e de vanguarda, entregue para Jennifer Lopez. The Foster também ganhou o Teen Choice Awards como melhor série estreante.

O beijo, contudo, demorou para aparecer. Ainda na primeira temporada, eles vão acampar com o colégio e dividem a mesma barraca, em um episódio exibido ainda em 2014. Algo entre eles acontece dentro da barraca – um beijo não mostrado. Episódios depois, Connor leva uma garota ao cinema, e Jude vai junto. Os dois ficam de mãos dadas durante a sessão. Era questão de tempo. Nesta segunda, Jude e Connor conversam e o segundo desabafa, diz não entender o então amigo, que o beijou na barraca e segurou sua mão. Jude o beija, enfim. E The Fosters entrou para a história.

