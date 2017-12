Sergio Mendes e João Moreira Salles são convidados a integrar a Academia de Hollywood

Os brasileiros Sergio Mendes e João Moreira Salles foram convidados a fazer parte do júri da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que escolhe os grandes vencedores do Oscar. Sergio Mendes, que em 2012 foi indicado ao prêmio na categoria de melhor canção original por Real in Rio, deve fazer parte do grupo que seleciona as melhores músicas. Já João Moreira Salles pode integrar a equipe que escolhe o melhor documentário. Ambos estão entre as outras 2013 pessoas que o órgão fez o convite para a integração de novos membros.

Outros nomes nacionais já fizeram parte da lista. O cineasta Eduardo Coutinho (Cabra Marcado Para Morrer e Edifício Master), que morreu em 2014, e o diretor José Padilha (Tropa de Elite e Robocop) são bons exemplos.

“É gratificante reconhecer o extraordinário talento da nossa indústria. Este ano, mais do que nunca, as agências têm reconhecido uma lista mais diversificada e abrangente de cineastas e artistas. Estamos ansiosos para adicionar sua criatividade, ideias e experiência à nossa organização.”, afirmou o presidente da Academia, Cheryl Boone Isaac.