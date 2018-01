Sequência de ‘O Chamado’ traz de volta Samara Morgan; veja o trailer de ‘Chamados’

Chamados – a terceira sequência do sucesso de terror O Chamado – teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira, 24. Dessa vez, a trama gira em torno de Julia (Matilda Lutz) e Holt (Alex Roe), que assistem ao vídeo amaldiçoado e recebem a ligação avisando que só lhe restam sete dias de vida. Veja:

O filme tem direção de F. Javier Gutiérrez e, no elenco estão Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Laura Wiggins e Bonnie Morgan. A estreia acontece em 10 de novembro no Brasil.

O primeiro filme da franquia, uma regravação do japonês Ringu, foi lançado em 2002, com Naomi Watts e David Dorfman, e arrecadou US$ 250 milhões em bilheterias do mundo todo.