Sequência de ‘Antes do Pôr-do-sol’ já foi filmada, diz site

A sequência de Antes do Pôr-do-sol já teve as filmagens concluídas na Grécia, de acordo com o site especializado Deadline. O diretor Richard Linklater reuniu Ethan Hawke e Julie Delpy para a continuação, que deve se chamar Before Midnight (Antes da Meia-noite).

“É ótimo voltar a nos reunir, desta vez na bela Grécia, para reviver as cenas de Jesse e Celine nove anos depois da vez em que Jesse estava prestes a perder o voo”, disseram os co-roteiristas do longa.