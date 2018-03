Sepultura mistura batuque tribal e metal

Roberto Nascimento

Acompanhados do grupo francês de percussão Tambours du Bronx, o Sepultura fez um mix de batuque tribal com thrash metal no início da terceira noite de Rock in Rio. A combinação é eficaz e, ao contrario de muitos dos encontros armados no Palco Sunset, do Rock in Rio, já foi testada antes, em uma turnê com os franceses este ano. O show ainda teve a presença de Mike Pathon, vocalista do Faith No More, que que se apresentou no sábado com o projeto Mondo Cane, na execução de Roots Bloddy Roots.

Confira o seltlist:

Mixture

Refuse/Resist

Sepulnation

Kairos

Relentless

Structure Violence

Requiem

We’ve Lost You

Fever

Firestarter

Territory

Roots Bloody Roots

O Palco Sunset, no entanto está acostumado com as nuances da MPB e não deu conta do som. Mais cedo, no show do Korzus, as guitarras pifaram com frequência. De longe, os fãs do Sepultura, que compareceram em massa eram obrigados a ouvir o metal emo do Glória, que tocava no palco principal. A potência é pífia perto do mar de metaleiros inquietos. O resultado foi de se esperar: vaias e palavrões. Quem conseguiu ouvir, presenciou uma apresentação consistente, que passou por hits como War For Territory e Firestarter, cover da banda Prodigy.