‘Sense8’, dos criadores de ‘Matrix’ para o Netflix, ganha trailer

A Netflix divulgou o primeiro trailer da série criada pelos irmãos Wachowski com o roteirista e produtor J. Michael Straczynski, Sense8. A história envolve um grupo de oito pessoas, os “sensates” do título, que passam a dividir memórias, percepções e habilidades.

Os 12 episódios da primeira temporada da série estarão disponíveis no serviço de streaming no dia 5 de junho. Daryl Hannah (Kill Bill), Naveen Andrews (Lost) e Joe Pantoliano (Matrix) fazem parte do elenco.



Esta será a primeira produção de Andy e Lana Wachowski na TV, após se tornarem conhecidos como roteiristas e diretores de filmes de ficção científica como Matrix e A Viagem.