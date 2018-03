Sempre de peruca, cantora Sia surpreende ao aparecer com rosto à mostra

A cantora australiana Sia Furler estourou no mundo inteiro em 2014 com a música Chandelier, e desde então vem escondendo o seu rosto com enormes perucas, seja em shows, programas de televisão ou mesmo na rua.

Mas na quarta-feira, 22, uma Sia com o rosto à mostra e bem sorridente surpreendeu a todos no aeroporto de Los Angeles, sendo fotografada por paparazzi.

De acordo com o Daily Mail, que divulgou as imagens, Sia estava embarcando para Dubai, onde se apresenta no sábado.

Depois de ter relançado o álbum This Is Acting no final do ano passado, Sia divulgou há poucos dias na internet uma parceria com P!nk na música Waterfall, da dupla de produtores Stargate.