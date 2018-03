Sem querer, adolescente revela fotos inéditas do primeiro show do Nirvana

Era março de 1987, e um ilustre desconhecido chamado Kurt Cobain botou sua guitarra em um carro, chamou o colega baixista Krist Novoselic e o baterista Aaron Burckhard, e foi para a cidadezinha de Raymond, na região de Seattle (EUA), para fazer o primeiríssimo show do Nirvana. Era uma casa, uma festa e meia dúzia de amigos desse cara chamado Tony Poukkula.

Apenas uma foto deste show era conhecida, e existe uma gravação amadora do áudio (ouça e veja ao final do post). Mas isso até o fim da semana passada, quando Maggie Poukkula (filha do músico que sediou o evento) tuítou três imagens inéditas do evento. Veja:

Questionada por outro usuário do Twitter se haveria mais fotos, ela disse que ia perguntar ao pai. Aparentemente, a moça não sabia da importância das imagens.

Entre canções que depois seriam incorporadas ao repertório do Nirvana, como Downer e Hairspray Queen, a banda também tocou uma versão de Heartbreaker, do Led Zeppelin – tudo isso para reações até engraçadas da plateia. No áudio dá para se ter uma ideia do que aconteceu aquele dia:

