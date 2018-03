‘Sem-ingresso’ criam confusão no último dia de Rock in Rio

Roberta Pennafort – O Estado de S. Paulo

A situação está confusa na entrada de credenciados do Rock in Rio, pela qual funcionários de lanchonetes da Cidade do Rock, jornalistas e outras pessoas que trabalham no festival o acessam.

Há cerca de uma hora, um grupo de 100 pessoas tentou forçar a entrada pelas grades que cercam a Cidade do Rock. A Polícia Militar chegou a soltar bombas de efeito moral para dispersá-las.

A Guarda Municipal e agentes da empresa Prosegur estão neste momento reforçando as grades junto com o Batalhão de Choque da PM.

Nesta entrada, que fica distante cerca de 300 metros do acesso para o público em geral, se concentram cerca de 300 pessoas sem ingressos. Durante os seis primeiros dias do Rock in Rio, a cena foi a mesma, só que sem confusão. O número não chegava a 30 pessoas, e elas viam os shows por trás das grades, dando-se por satisfeitas. Hoje, por ser a última noite, os ‘sem-ingresso’ estão mais agressivos.

Mais cedo, seguranças contaram que algumas tentaram entrar com credenciais de pessoas recrutadas temporariamente para trabalhar em lanchonetes da Cidade do Rock. Uma menina chegou a comprar uma credencial destas, mas foi barrada na entrada.

A barreira montada na Avenida Salvador Allende para distanciar essas pessoas das grades foi aumentada.