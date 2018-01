Segurança reforçada no Globo de Ouro gera engarrafamento nos arredores da premiação

A segurança caprichada deste ano está criando um engarrafamento de quase dois quilômetros ao redor do local em que a cerimônia do Globo de Ouro está sendo realizada, segundo as agências internacionais.

Cada limusine, SUV ou outro veículo que chega para estacionar com o valet no Beverly Hilton Hotel deve para enquanto autoridades verificam o conteúdo do porta-malas. Espelhos também são usados.

As novas restrições também barram os convidados de chegar de táxi e caminhar para dentro. A segurança presente em volta do hotel incluem oficiais da SWAT, cães e representantes de múltiplas agências, incluindo o FBI.



