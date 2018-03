A empresa Prosegur afirma ter registrado menos casos de furto hoje na Cidade do Rock. Números não foram divulgados oficialmente, mas no posto da empresa na entrada do festival, as ocorrências foram menos frequentes, segundo informaram funcionários de plantão.

Perto dos portões é possível ver mais carros da Polícia Militar e mais homens do que se via na sexta-feira, inclusive com armas pesadas.