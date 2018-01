Sean Penn e El Chapo foram assunto no tapete vermelho do Globo de Ouro

A notícia de que El Chapo Guzmán concedeu uma entrevista a Sean Penn enquanto estava foragido ocupou as conversas no tapete vermelho da 73ª edição do Globo de Ouro, na noite deste domingo, 10, em Beverly Hills.

“Como mexicano, para mim este é um tema muito sério”, disse o ator Gael García Bernal. “Não posso rir disso.”

“Há muitas mortes envolvidas. É um tema muito doloroso que causou muita dor em todo o mundo e não posso tomar qualquer conclusão rápida”, disse Bernal, indicado a melhor ator em uma série de comédia ou musical por seu trabalho em Mozart in the Jungle.

A entrevista de Penn foi publicada pela revista americana Rolling Stone na noite de sábado, 9.