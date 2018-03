Schwarzenegger luta contra ele mesmo em trailer de ‘Exterminador do Futuro’; assista

A Paramount divulgou nesta segunda-feira, 13, um novo trailer de O Exterminador do Futuro: Gênesis. A história do filme é um pouco diferente dos demais títulos da franquia. Dessa vez, entretanto, Arnold Scharzenneger será uma mistura de vários personagens e, em alguns pontos da história, o androide Guardião pode até mesmo proteger Sarah Connor (Emilia Clarke).

Em uma prévia com mais reviravoltas do que filmes inteiros, tudo culmina com uma pequena cena no final do trailer, onde o Schwarzenegger de 2015 luta contra sua versão de 1984, data do primeiro filme da saga.

No elenco ainda estarão Jai Courtney (Kyle Reese), Jason Clarke (John Connor) e o vencedor do Oscar J.K. Simmons (Whiplash – Em Busca da Perfeição), que interpreta um detetive. O Exterminador do Futuro: Gênesis estreia no Brasil em 9 de julho.