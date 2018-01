Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson vão apresentar categorias do Oscar 2017

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 7, novos nomes que irão compor a lista de apresentadores da cerimônia do Oscar de 2017. Scarlett Johansson, Chris Evans e Samuel L. Jackson são alguns dos artistas que irão revelar os vencedores das categorias da premiação.

A lista inclui ainda os astros de Cinquenta Tons Mais Escuros, Jamie Dornan e Dakota Johnson, e também Halle Berry, Gael Garcia Bernal, Kate McKinnon, Shirley MacLaine e Hailee Steinfeld.

Os novos nomes confirmados pela Academia irão se juntar a Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance e Alicia Vikander, os vencedores das categorias de atuação do ano passado, que já haviam sido confirmados na cerimônia de 2017.

A 89ª entrega do Oscar está marcada para o dia 26 de fevereiro no Dolby Teather, em Hollywood, e terá apresentação de Jimmy Kimmel. A transmissão começa às 21h pelo horário de Brasília no canal pago TNT. Por conta do Carnaval, a Globo deverá exibir os melhores momentos da premiação apenas no dia seguinte, com comentários de Miguel Falabela, que substitui Glória Pires.