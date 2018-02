SBT confirma volta de ‘Punky’ à programação

O SBT confirmou que Punky, a Levada da Breca retornará à grade da emissora na próxima segunda-feira, 10. O seriado, de grande sucesso nos anos 80, é estrelado pela atriz Soleil Moon Frye, casada desde 1998 com o produtor e ator Jason Goldberg. Soleil hoje é mãe de duas filhas, Poet Sienna Rose Goldberg, com 8 anos, e Jagger Joseph Blue Goldberg, com 5. Desde 2008 ela não atua na TV ou no cinema. Punky, a Levada da Breca será exibido de segunda a sábado, às 13h30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.