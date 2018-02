São Paulo tem a Virada Cultural mais violenta

Pelo menos cinco pessoas foram baleadas e duas, esfaqueadas. Um rapaz foi morto a tiros ao tentar recuperar celular roubado e outro morreu de overdose. Também foram registrados arrastões, roubos, tumulto em estação de metrô, brigas e 28 prisões

Arrastões, roubos, brigas, uso de drogas, fechamento de estações de metrô e o mais grave: dois mortos (um a tiros e outro por overdose), cinco baleados e pelo menos dois esfaqueados. São Paulo registrou no fim de semana a Virada Cultural mais violenta desde sua primeira edição, em 2005. Os crimes se concentraram entre 2h e 5h de ontem e causaram cenas de terror, como a do jovem esfaqueado na região do Viaduto do Chá. Ao todo, 28 adultos foram presos, 9 adolescentes acabaram apreendidos e 1.800 pessoas tiveram de ser atendidas por excesso de álcool.

