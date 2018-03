SPFW terá reformulação e acontecerá em março de 2013

O São Paulo Fashion Week (SPFW) divulgou suas novas datas para o Verão 2013/2014. A nova edição ocorrerá entre os dias 18 e 22 de março de 2013. O evento, que em outubro foi realizado no Parque Villa-Lobos, volta a ocorrer na Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

As novas datas fazem parte do processo de reformulação do evento, que, para se adequar ao calendário internacional da moda e acompanhar as principais semanas fashion do mundo (Nova York, Londres, Milão e Paris), teve as datas de suas edições mudadas: a edição verão passou a ser em março e a de inverno, em outubro.