Sandra de Sá dá selinho caprichado em Bebel Gilberto

Por Roberta Pennafort

As cantoras Bebel Gilberto e Sandra de Sá se emocionaram em sua apresentação no Palco Sunset do Rock in Rio encerrada agora há pouco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas eram amigas do compositor Cazuza e dedicaram a ele parte do repertório que incluiu “Ideologia”, “Preciso Dizer que Te Amo” e “Brasil”.

Bebel se descuidou em meio a empolgação e um seio apareceu para delírio do público. As duas chegaram a se beijar na boca, se abraçaram e terminaram o show em lágrimas.

O Palco Sunset é o ponto de encontro de artistas de diferentes estilos. O último show desta noite é das bandas The Asteroids Galaxy Tour e The Gift.

Ao fim desta apresentação começam os shows no Palco Mundo, cuja abertura será com Paralamas, Titãs, Milton Nascimento, Maria Gadú e Orquestra Sinfônica Brasileira.

[galeria id=1216]