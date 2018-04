Sandra Bullock, Rihanna, Cate Blanchett e outras cinco as mulheres incríveis estão na primeira foto da nova versão de ‘Onze Homens e um Segredo’

Filme ‘Ocean’s 8’ tem estreia prevista para junho de 2018

Oito mulheres incríveis reunidas em um filme só. ‘Ocean’s 8’ , a nova versão de Onze Homens e um Segredo, desta vez protagonizado por atrizes, ganhou sua primeira foto. Rihanna, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter e Sarah Paulson estão na imagem. Confira:

O filme, cujo título em inglês é ‘Ocean’s 8’, será protagonizado por Sandra Bullock, que interpreta Debbie Ocean. A personagem é irmã de Danny Ocean, que havia sido vivido por George Clooney nos outros filmes da franquia.

A sinopse divulgada pela Warner Bros. explica qual será a trama que ligará as oito personagens em um grande esquema: “No verão de 2018, o jogo virará quando Debbie Ocean (Bullock) tentar armar o maior roubo do século no prestigiado Met Gala em Nova York. Seu primeiro passo é montar a equipe perfeita: Lou (Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Kaling), Costance (Awkwafina), Rose (Carter), Daphne Kluger (Hathaway) e Tammy (Paulson)”.

Gary Ross, cujo currículo inclui o roteiro do primeiro Jogos Vorazes, irá dirigir o filme a partir da história escrita por ele e Olivia Milch. A produção é de Steven Soderbergh e Jon Kilik.

O longa chega aos cinemas norte-americanos em 8 de junho de 2018.