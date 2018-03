Samuel L. Jackson revive seus papéis mais marcantes em programa de TV

O que não falta na carreira do ator Samuel L. Jackson são papéis marcantes no cinema e por isso, numa homenagem ao ator, o apresentador James Corden resolveu relembrar alguns deles no seu programa The Late Late Show de quarta-feira, 8.

Juntos, James e Samuel reviveram filmes clássicos como Pulp Fiction, Jurassic Park e Star Wars: Episódios I, II e III. Nem mesmo a animação Os Incríveis passou batida, com o ator relembrando o seu personagem Gelado.

Mas o mais divertido é ver os dois se desdobrando para entrar no clima de cada um dos filmes, com direito a mudanças de figurino e cenografia.

A participação de Samuel L. Jackson no programa é para promover o filme Kong: A Ilha da Caveira, longa que conta a história de origem do King Kong e que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 9.