Sam Smith anuncia nova música, ainda sob influência de decepções amorosas

Sam Smith, o cantor britânico cujo primeiro álbum lançado há três anos rapidamente o lançou ao estrelato, está de volta com uma nova música — ainda sob influência das decepções amorosas.

Smith disse que sua nova composição, Too Good at Goodbyes, será lançada na sexta-feira, 8. Ele postou o anúncio nas redes sociais junto a uma foto na qual aparece um buquê de flores mortas, em preto e branco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele forneceu uma prévia da letra da canção, que inicia com “Every time you walk out, the less I love you” (Toda vez que você se vai, menos eu amo você, em tradução livre).

Essa faixa deve ser a primeira do seu segundo álbum, que será lançado depois de In The Lonely Hour, de 2014.

Smith, abençoado com uma voz versátil e que executa falsetes com comodidade, é mais conhecido por Stay With Me” uma música cujo interlocutor espera de alguém algo além de uma relação casual.

O músico de 25 anos, nascido em Londres, declarou que a canção foi composta em tempos obscuros vividos por ele, nos quais percorria bares gays procurando o amor.

Na premiação do Grammy em 2015, Smith foi o vencedor nas categorias de Melhor Artista Revelação, Canção do Ano e Álbum do Ano — três das quatro mais aguardadas categorias do evento mais importante da indústria fonográfica. / AFP