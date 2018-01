Para comemorar o retorno de Star Wars e a estreia de O Despertar da Força no fim do ano, o Royal Mail, correio do Reino Unido, anunciou uma série de selos da saga. Eles estarão à venda a partir de 20 de outubro e as ilustrações são do artista britânico Malcolm Tween.

