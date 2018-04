SAG Awards: noite dos atores é a verdadeira prévia do Oscar

Apesar do Globo de Ouro ter sido eternizado como ‘a prévia do Oscar’, para cinéfilos e jornalistas que acompanham as premiações de cinema, hoje é o grande dia para se chegar realmente perto do que pode acontecer na entrega dos Academy Awards. Ao menos, nas categorias de atuação.

Acontece, neste domingo, a entrega dos Screen Actors Guild Awards, no Shrine Exposition Center, em Los Angeles. Este é o prêmio do sindicato dos atores que premiam a sua categoria nos melhores do ano no cinema e na tevê. O canal a cabo TNT vai transmitir o evento a partir das 23h.

Quatro das cinco indicadas a melhor atriz de cinema, no SAG deste ano, foram indicadas ao Oscar. A briga está entre as vencedoras do Globo de Ouro: Natalie Portman (por Cisne Negro), que ganhou na categoria drama, e Annette Bening (por Minhas Mães e Meu Pai), que venceu na categoria comédia/musical. Palpite do blog? Deve dar Natalie, em sua primeira indicação (ela foi esquecida pela sua bela perfomance em Closer – Perto Demais, em 2005). Annette já levou antes, em 2000, por Beleza Americana, e o burburinho em torno de seu nome perdeu bastante força desde dezembro. Natalie deve levar hoje e a estatueta do Oscar também.

Poucas categorias já estão tão entregues como a de melhor ator. Colin Firth (por O Discurso do Rei) dificilmente perderá o SAG. Sua performance como o Rei George 6º deve bater Jesse Eisenberg (como o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, em A Rede Social), e performances notáveis como a de James Franco (por 127 Horas).

As categorias de atores coadjuvantes pendem para Christian Bale, no lado masculino, e Melissa Leo, no feminino, ambos por O Vencedor. Mas pode haver surpresas, como a garota Hailee Steinfeld, de apenas 14 anos, revelada em Bravura Indômita, dos irmãos Coen.

Entre os atores de tevê, Chris Colfer, de Glee, que ganhou o Globo como coadjuvante, aqui, foi alçado à categoria principal. A dupla Ed O’Neill e Ty Burrell, de Modern Family, pode dividir os votos e beneficiar Colfer ou Alec Baldwin, de 30 Rock, vencedor nas últimas quatro edições do prêmio.

Jane Lynch, de Glee, terá que bater Edie Falco, por Nurse Jackie, e uma das atrizes mais queridas dos norte-americanos, Betty White, por Hot in Cleveland.

Confira abaixo todos os indicados à 17ª edição do SAG Awards:

Melhor Elenco em Filme:

A Rede Social

Cisne Negro

Minhas Mães e Meu Pai

O Discurso do Rei

O Vencedor