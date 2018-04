Saem indicações para prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos EUA

Annette Bening e Julianne Moore em cena do filme Minhas Mães e Meu Pai

O Writers Guild of America (WGA) divulgou os indicados aos melhores roteiros de 2010. A lista dos filmes do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos costuma ser razoavelmente parecida com os indicados ao Oscar nessa categoria.

Disputarão o prêmio de Melhor Roteiro Original: Cisne Negro, O Lutador, A Origem, Minhas Mães e Meu Pai e Sentimento de Culpa. A categoria de Melhor Roteiro Adaptado será disputada por 127 Horas, O Golpista do Ano, A Rede Social, Atração Explosiva e Bravura Indômita. Ainda há uma terceira categoria no WGA, a de Melhor Roteiro de Documentário, que será disputada por Enemies of the People, Freedom Riders, Gasland, Inside Job e The Two Escobars.

O Discurso do Rei e Toy Story 3, dois dos longas mais badalados nesta temporada pré-Oscar, não apareceram na lista, pois foram considerados inelegíveis. O WGA indica somente produções cujos roteiristas sejam membros do sindicato. Os vencedores serão conhecidos em 05 de fevereiro em uma cerimônia na cidade de Los Angeles.