Ryan Gosling faz homenagem ao criador do meme do cereal

Desde 2013, o ator Ryan Gosling era tema de uma série de vídeos, chamada de ‘Ryan Gosling Won’t Eat His Cereal’ (Ryan Gosling não vai comer seu cereal). Criados pelo jovem escocês Ryan McHenry no app Vine, esses vídeos curtinhos traziam cenas de filmes e entrevistas, exibidas na TV, em que o ator parece recusar a colher de cereal que McHenry oferecia a ele. A série viralizou, com dezenas de milhões de visualizações.

Nos últimos dois anos, por causa do meme, o ator muitas vezes foi interpelado sobre o assunto. Em abril deste ano, durante uma sessão de perguntas e respostas no Twitter, ele foi perguntado sobre com o que os fãs poderiam ser surpreendidos ao saber algo sobre ele. “Eu, na verdade, amo cereal”, ele replicou.

O próprio McHenry interferiu nesse momento. “Eu sinto muito por fazer esse meme. Você me perdoará?”. Gosling simplesmente respondeu: “Não”.

Após uma longa luta contra um câncer nos ossos, McHenry morreu no sábado. Em homenagem a ele, Ryan Gosling fez um vídeo em que ele finalmente come cereal. No Twitter, o ator escreveu: “Meu coração vai para toda a família e amigos de Ryan McHenry. Me sinto muito sortudo por ter feito parte de sua vida de alguma maneira”.