Russell Crowe e rapper Azealia Banks se envolvem em confusão em festa em hotel nos EUA

O ator Russell Crowe “retirou” a rapper Azealia Banks de uma suíte de hotel no meio de uma festa no sábado à noite, em Beverly Hills, de acordo com testemunhas ouvidas pelo site TMZ. A rapper, por outro lado, postou mensagens nas redes sociais (depois excluídas) acusando o ator de agressão.

Azealia disse que Crowe a chamou de “nigger”, a “estrangulou, me jogou para fora e cuspiu em mim” – o que não bate exatamente com o relato das testemunhas.

Crowe teria convidado um grupo de amigos para ouvir música no quarto, e o ator RZA levou Azealia. Segundo as testemunhas ouvidas pelo TMZ, a rapper teve um comportamento “errático”, e ameaçou os presentes depois de chamar Crowe e um outro convidado de “homens brancos entediantes”.

Mesmo RZA disse Crowe não usou a palavra “nigger” – uma ofensa racista muito grave nos EUA.