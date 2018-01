Rumor: Ben Affleck pode deixar de ser o Batman nos cinemas?

Especialista em bastidores de Hollywood garante que o ator está disposto a deixar o personagem para trás após seguidos fracassos

Os fãs do Batman estavam felizes com a interpretação de Ben Affleck como Batman no mais recente filme Batman V Superman: A Origem da Justiça, lançado no ano passado. Ao que tudo indica, é bom os seguidores do Morcegão se prepararem, porque essa versão pode estar com os dias contados.

De acordo com John Campea, jornalista com muitas fontes que contam os bastidores de Hollywood, em um vídeo do site Collider, o ator não quer mais vestir o manto do morcego.

Os fatos são que Affleck não gostou do rumo que o filme A Origem da Justiça tomou – muito menos com o massacre de críticas negativas recebido. O filme dirigido por Zack Snyder fez um bom dinheiro, mas não agradou tanto quanto se imaginava. Espera-se que A Liga da Justiça, que estreia em 16 de novembro, seja mais bem avaliado.

O problema que indicou o descontentamento de Affleck, contudo, é outro. O ator estava escalado para dirigir, roteirizar e atuar em The Batman, o filme solo do personagem, mas o caos do início de produção estava deixando o ator cansado.

Após o fiasco que foi A Lei da Noite, filme que recentemente chegou ao Brasil e também conta com Affleck atuando nas três frentes (direção, roteiro e na frente da câmera), com um prejuízo de US$ 75 milhões de dólares, segundo o site ComicBook.com, o ator está com a confiança abalada e não estaria disposto a ter sua imagem manchada por mais uma derrota.

Affleck, que havia dito que dirigiria o filme solo do Morcego parece ter voltado atrás. Recentemente, disse que preferia se concentrar em atuar, apenas, em vez de ter que se preocupar com a direção do filme. Matt Reeves, de Cloverfield e da franquia Planeta dos Macacos, foi especulado como o possível dono da cadeira de diretor.

Campea, contudo, é enfático: “Ben Affleck não erra. Ele quer sair”, disse o jornalista. “Ele não quer mais ser o Batman. Disseram-me que Ben Affleck está em conversas com a Warner Bros. na tentativa de deixar de ser o Batman. Se não o deixarem, o filme solo do Morcego, se vier a acontecer, será a última vez dele como o personagem.”

Nada disso foi confirmado pelas partes envolvidas, mas é bom os fãs do Homem-Morcego começarem a se acostumar com a ideia de ver outros queixos debaixo do capuz do personagem nas telonas.

Enquanto isso, fique com o trailer de Liga da Justiça – esse, sim, deve sair de qualquer forma: