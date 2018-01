Rua em Nova York vai se chamar Ramones Way em homenagem à banda

No dia 23 de outubro, uma rua no bairro do Queens, em Nova York, vai ser renomeada em homenagem ao Ramones. A Ramones Way, uma rua na intersecção da 67th Avenue e 110th Street, ficará na frente da entrada principal da escola Forest Hill, que foi frequentada pelos quatro membros originais da banda, de acordo com a Pitchfork.

A rua não é a primeira “marca” da banda na cidade: em 2003, uma indicação “Joey Ramone Place” foi colocada perto da Bowery, a rua onde ficava o clube punk CBGB, onde o Ramones, e boa parte do punk norte-americano, floresceu.