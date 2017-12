Rua de cidade dos EUA ganha nome de ‘The Big Bang Theory’

Depois do dia 25 de fevereiro ter sido declarado Dia de The Big Bang Theory em Pasadena, na Califórnia, a cidade resolveu homenagear a série com o nome de uma rua. O ato celebra o episódio número 200 da série. The Celebration Experimentation, o 200º episódio de The Big Bang Theory, irá ao ar nesta quinta-feira, 25, nos Estados Unidos pelo canal CBS. No Brasil, a série é exibida pelo canal pago Warner.

