Royalties de músico brasileiro em hit de Gotye já ultrapassam 1 milhão de dólares

Roberto Nascimento – O Estado de S.Paulo

Estima-se que o cantor belga-australiano Gotye já pagou mais de 1 milhão de dólares à família do músico brasileiro Luiz Bonfá por um sample usado no hit internacional Somebody That I Used to Know.

O trecho em questão foi extraído da música Seville, lançada pelo finado violonista em 1967. Em 2011, um acordo entre o cantor e a família de Bonfá deu ao violonista a co-autoria da faixa e dividiu os royalties em 55 e 45 %, de acordo com o jornal australiano Adelaide Now.

Dois acordes de Bonfá compõem os primeiros compassos da ultra popular faixa de Gotye. O single ultrapassou os 400 milhões de hits no YouTube, e chegou ao primeiro lugar nas paradas de mais de 20 países.