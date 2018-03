Roteiro antigo de Damien Chazelle vai chegar aos cinemas

O sucesso de La La Land: Cantando Estações não para de render bons frutos a Damien Chazelle, que no mês passado se tornou o mais jovem cineasta a vencer o prêmio de melhor diretor no Oscar.

Além de já ter um novo filme confirmado, First Man, uma nova dobradinha com Ryan Gosling para contar a história do astronauta Neil Armstrong, Chazelle teve agora um roteiro antigo reaproveitado que chegará ao cinema.

De acordo com o Deadline, a produtora Route One Entertainment resolveu levar às telonas o thriller The Claim. Escrito por Chazelle, o roteiro está há sete anos em posse da produtora.

O suspense é focado num pai solteiro com possui um passado criminoso, que precisa descobrir o paradeiro da sua filha, que foi sequestrada, enquanto luta também contra a acusação de um casal que insiste que a garota é filha deles.

A previsão é que o filme seja filmado em breve e chegue aos cinemas já em 2018.