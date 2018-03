Roteirista de ‘O Discurso do Rei’ pediu permissão para a Rainha Mãe

Do correspondente de O Estado de S. Paulo, Ubiratan Brasil, no tapete vermelho, na entrada do Kodak Theatre:

David Seidler, roteirista de O Discurso do Rei: “pedi permissão para a Rainha Mãe para escrever sobre o pai dela e ela pediu para escrever somente depois da morte dela. Foi o que fiz.”

Chegam os brasileiros. Vik Muniz e Tião dos Santos, usando na lapela flores de material reciclável. “Esse tapete é púrpura e não vermelho”, brinca Vik. “Nao vi Angelina Jolie, mas vi a Sharon Stone”, diz Tião. A produtora executiva Jackie de Botton veste um vestido todo feito de material reciclado.