Ron Howard é o novo diretor do filme de ‘Star Wars’ sobre o jovem Han Solo

Depois de anunciar a saída dos diretores Phil Lord e Christopher Miller por divergências criativas, a produtora Lucasfilm anunciou nesta quinta-feira, 22, que Ron Howard é o novo cineasta que irá comandar o filme da saga Star Wars sobre o jovem Han Solo.

De acordo com a Variety, Howard já está a caminho de Londres, onde o filme está sendo gravado, para tomar as rédeas do projeto, que já estava sendo produzido por Lord e Miller há seis meses. O objetivo da Lucasfilm e da Disney é manter a data prevista de estreia para maio de 2018.

O que ainda está incerto é como as produtoras irão lidar com o crédito de direção do filme, já que os cineastas de Uma Aventura Lego foram responsáveis por boa parte das filmagens, que não serão refeitas.

Por coincidência, Ron Howard, vencedor do Oscar em 2001 por Uma Mente Brilhante, já havia trabalhado como ator com o criador do mundo de Star Wars, George Lucas, no filme Loucuras de Verão (1973), que Lucas dirigiu antes de Uma Nova Esperança.

O filme sobre o jovem Han Solo terá como estrela o ator Alden Ehrenreich. No elenco, estão também Donald Glover, Emilia Clarke e Woody Harrelson.