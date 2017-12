Rolling Stones fazem enquete para público escolher uma música do setlist do show no Rio

Os Rolling Stones já estão no Brasil – e eles querem saber o que os fãs querem ouvir no primeiro show do Rio, no próximo sábado, 20. Uma enquete (que a banda tem feito a cada show da Olé Tour pela América do Sul) já pode ser acessada no site da banda.

As quatro escolhas possíveis são: Live With Me (do álbum Let It Bleed, 1969), All Down The Line (do Exile on Main St., 1972), Shattered (do Some Girls, 1978) ou Like a Rolling Stone, versão da célebre canção de Bob Dylan (ouça as músicas abaixo).

Clique aqui para votar no site da banda.

#StonesRio The Stones are back in Brasil! Go here to vote for a song they’ll play in Rio on Saturday night: https://t.co/kVuBOIl9Ey — The Rolling Stones (@RollingStones) February 18, 2016

A programação para o show no Rio é a seguinte:

Rio de Janeiro – 20 de fevereiro – Estádio do Maracanã

Abertura dos portões: 16h

Doctor Pheabes: 17h30 – 18h

Ultraje A Rigor: 19h – 19h50

Rolling Stones: 21h30

**

A produtora Paula Lavigne postou na madrugada desta quinta-feira, 18, uma foto de Mick Jagger com Caetano Veloso, e escreveu: “foi uma grande noite”.

Ouça as canções que a banda colocou para votação:

Live With Me

All Down The Line

Like a Rolling Stone

Shattered