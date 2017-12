Rolling Stones e Buddy Guy tocam juntos em show nos EUA

Os Rolling Stones fizeram um show na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, na noite da última terça-feira, 24, e trouxeram um convidado surpresa para o público: Buddy Guy. Juntos eles tocaram Champagne & Reefer, clássico de Muddy Waters.

Buddy Guy e os Stones já tocaram essa mesma canção em outras ocasiões. Uma delas foi imortalizada em Shine a Light, o filme/concerto dirigido por Martin Scorsese em 2006.

A banda, que deve vir ao País no segundo semestre deste ano para shows em algumas capitais brasileiras, também inovou no repertório. Eles também tocaram Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) de 1973 pela primeira vez desde 2007 e duas músicas de Sticky Fingers – o disco de 1971 que foi recentemente relançando – Can’t You Hear Me Knocking e Moonlight Mile.