Rolling Stones anuncia data de lançamento de ‘Blue & Lonesome’, primeiro disco novo em uma década

2 de dezembro: esta é a data de lançamento do primeiro disco de estúdio dos Rolling Stones em 11 anos. Blue & Lonesome é o sucessor de A Bigger Bang, disco de 2005 que era uma espécie de retorno dos Stones ao puro rock & roll. Agora, eles prometem dar um passo além e voltar ao blues, gênero que motivou a formação da banda no início dos anos 1960.

Nesta quinta-feira, 6, eles também lançaram uma canção – uma interpretação de Just Your Fool, composta e gravada originalmente por Buddy Johnson em 1953 (a música chegou ao número seis da parada de R&B americana em 1954). A canção também foi regravada por Little Walter, em 1960, e Cindy Lauper, em 2010.

A versão dos Stones já está disponível nos principais serviços de streaming, e eles liberaram uma “amostra” no Youtube: