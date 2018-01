Roger Waters no Desert Trip: ‘Trump é um porco’

INDIO, Calif. – Roger Waters deixou bem claro seus sentimentos sobre Donald Trump e o Estado de Israel durante sua apresentação no festival Desert Trip, na noite deste domingo, 9, nos EUA.

O cantor e compositor de 73 anos também se manifestou contra a guerra e se dirigiu ao movimento Black Lives Matter durante seu show de 2 horas que encerrou o festival de três dias na Califórnia.

Waters espinafrou o candidato republicano com músicas e imagens. A face de Trump apareceu no gigantesco telão acima do palco com a palavra “charade” (farsa) enquanto era executada a canção Pigs (Three Different Ones). Depois apareceram imagens de Trump vestindo chapéu da Ku Klux Klan.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um balão em formato de porco também flutuou sobre a audiência, com a cara de Trump e as palavras “porco ignorante, mentiroso, racista, sexista”. E no caso de a mensagem não ter ficado muito clara, o telão também projetou: “Trump é um porco”.

O set de Waters incluiu vários clássicos do Pink Floyd, como Time, Money, Wish You Were Here e Dark Side of the Moon. / AP