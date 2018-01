Roger Hodgson, ex-Supertramp, anuncia sete shows no Brasil em março de 2017

Roger Hodgson, ex-Supertramp, uma das vozes mais distintas do rock, vem ao Brasil para sete shows, em março de 2017, com sua turnê mundial Breakfast in America.

Os shows começam em São Paulo, no Citibank Hall, dia 15 de março de 2017; depois partem para Florianópolis, dia 16 de março, no Centro Sul; Vitória, dia 18 de março, na Arena Vitória; Porto Alegre, dia 21 de março, no Pepsi On Stage; Brasília, dia 23 de março, no Net Live; Belo Horizonte, dia 25 de março, no BH Hall; e finalizam no Rio de Janeiro, dia 26 de março, no Metropolitan.

As vendas para o público geral dos shows do Rio, Florianópolis, Vitória, Porto Alegre e Belo Horizonte abrem no dia 09 de novembro. Para o show em Brasília, no dia 10 de novembro, e para o show em São Paulo, vendas gerais no dia 16 de novembro (veja o serviço completo de todos os shows abaixo).

Em São Paulo, os ingressos custam de R$ 80 a R$ 520.

Hodgson é um dos fundadores da banda Supertramp, tendo integrado o grupo por 14 anos, até 1983. Durante todos esses anos ele escreveu, cantou e criou a maioria dos grandes clássicos e sucessos da banda, que chegou a vender mais de 60 milhões de álbuns.

Entre os clássicos, estão canções como Give a Little Bit, The Logical Song, Dreamer, Breakfast in America e It’s Raining Again.

Desde essa época em carreira solo, Hodgson continua se apresentando com essas e outras músicas, como Had a Dream, Only Because of You, Lovers in the Wind, In Jeopardy e Along Came Mary.

Ele vem acompanhado de uma banda formada por quatro músicos.

ROGER HODGSON – TURNÊ MUNDIAL BREAKFAST IN AMERICA

Realização: TIME FOR FUN

SÃO PAULO (SP)

Data: Quarta-feira, 15 de março de 2017

Horário: 21h30

Local: Citibank Hall – Av. Nações Unidas, 17.955 – São Paulo – SP

Ingressos: de R$ 80 a R$ 520 (ver tabela completa)

Valores:

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

CAMAROTE I R$ 260,00 R$ 520,00

CAMAROTE II R$ 210,00 R$ 420,00

CADEIRA VIP R$ 260,00 R$ 520,00

CADEIRA I R$ 210,00 R$ 420,00

CADEIRA II R$ 175,00 R$ 350,00

POLTRONA I R$ 180,00 R$ 360,00

POLTRONA II R$ 150,00 R$ 300,00

PLATEIA SUPERIOR I R$ 90,00 R$ 180,00

PLATEIA SUPERIOR II R$ 90,00 R$ 180,00

PLATEIA SUPERIOR III R$ 80,00 R$ 160,00

VISÃO PARCIAL (PLATEIA SUPERIOR) R$ 140,00 R$ 70,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – FECHADA

Terça-feira e Sábado – 12h às 20h

Domingo e feriados – 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pontos de venda no link:

http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

********

FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: Quinta-feira, 16 de março de 2017.

Horário: 21h

Local: Centro Sul – Av. Governador Gustavo Richard, 850– Florianópolis – SC

Ingressos: de R$ 25 a R$ 400 (ver tabela completa)

Valores:

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

CAMAROTE BOX OURO R$ 200,00 R$ 400,00

CAMAROTE BOX PRATA R$ 175,00 R$ 350,00

CAMAROTE NORTE A R$ 100,00 R$ 200,00

CAMAROTE NORTE B R$ 100,00 R$ 200,00

CAMAROTE SUL A R$ 100,00 R$ 200,00

CAMAROTE SUL B R$ 100,00 R$ 200,00

PISTA VIP LOTE 1 R$ 100,00 R$ 200,00

PISTA VIP LOTE 2 R$ 125,00 R$ 250,00

PISTA VIP LOTE 3 R$ 150,00 R$ 300,00

PISTA VIP LOTE 4 R$ 175,00 R$ 350,00

PISTA VIP LOTE 5 R$ 200,00 R$ 400,00

PISTA LOTE 1 R$ 25,00 R$ 50,00

PISTA LOTE 2 R$ 30,00 R$ 60,00

PISTA LOTE 3 R$ 35,00 R$ 70,00

PISTA LOTE 4 R$ 40,00 R$ 80,00

PISTA LOTE 5 R$ 50,00 R$ 100,00

PISTA LOTE 6 R$ 60,00 R$ 120,00

PISTA LOTE 7 R$ 70,00 R$ 140,00

LOCAIS DE VENDA

– Pela Internet: https://www.blueticket.com.br

********

PORTO ALEGRE (RS)

Data: Terça-feira, 21 de março de 2017.

Horário: 21h30

Local: Pepsi on Stage – Av. Severo Dulius, 1995 – Porto Alegre/RS

Ingressos: de R$ 130 a R$ 350 (ver tabela completa)

Valores:

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

CADEIRA SETOR I R$ 175,00 R$ 350,00

PISTA R$ 130,00 R$ 260,00

MEZANINO R$ 130,00 R$ 260,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

MULTISOM – Rua dos Andradas, 1001 – Centro – Porto Alegre – RS

Segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. Sábado, das 09h às 17h. Domingos e feriados, fechado.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pontos de venda no link:

http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

********

BELO HORIZONTE (MG)

Copatrocínio: Budweiser

Data: Sábado, dia 25 de março de 2016.

Horário: 22h

Local: BH Hall – Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – São Pedro – Belo Horizonte/MG

Ingressos: de R$ 125 a R$ 350 (ver tabela completa).

Valores:

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA/ARQUIBANCADA – LOTE 1 R$ 125,00 R$ 250,00

PISTA/ARQUIBANCADA – LOTE 2 R$ 140,00 R$ 280,00

PISTA/ARQUIBANCADA – LOTE 3 R$ 160,00 R$ 320,00

PISTA/ARQUIBANCADA – LOTE 4 R$ 175,00 R$ 350,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

BH Hall – Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – São Pedro

Segundas-feiras – FECHADA

Terças-feiras e Sábados – 12h às 20h

Domingos e feriados – 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pontos de venda no link:

http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

********

RIO DE JANEIRO (RJ)

Copatrocínio: Budweiser

Data: Domingo, 26 de março de 2017.

Horário: 20h

Local: Teatro Bradesco – Av. das Américas, 3.900 – 160 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: de R$ 125 a R$ 520 (ver tabela completa)

Valores:

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

CADEIRA VIP R$ 250,00 R$ 500,00

CADEIRA PALCO R$ 200,00 R$ 400,00

CADEIRA ESPECIAL R$ 175,00 R$ 350,00

CADEIRA CENTRAL R$ 150,00 R$ 300,00

CADEIRA LATERAL R$ 125,00 R$ 250,00

CAMAROTE R$ 260,00 R$ 520,00

POLTRONA R$ 140,00 R$ 280,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Metropolitan: Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Segundas -feiras: FECHADA

Terças-feiras a sábados, das 12h às 20h

Domingos e feriados, das 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pontos de venda no link:

http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br