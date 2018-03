Rodrigo Santoro recebe bênção do Papa Francisco para viver Jesus em ‘Ben-Hur’

Rodrigo Santoro ganhou a bênção do Papa Francisco para viver Jesus Cristo no remake de Ben-Hur. A atriz iraniana Nazanin Boniadi publicou em seu Instagram algumas fotos da visita do elenco do filme a Roma, na Itália. Em uma delas, Rodrigo Santoro aparece com cabelo comprido e a barba grande.

“Que experiência extraordinária testemunhar o Papa Francisco abençoar o meu querido amigo e colega Rodrigo Santoro, que está interpretando Jesus em Ben Hur“, escreveu a atriz, que faz a personagem bíblica Esther no longa. Dirigido por Timur Bekmambetov, Ben-Hur deve chegar às telonas em fevereiro de 2016, com Jack Huston, Toby Kebbell, Sofia Black-D’Elia e Morgan Freeman no elenco.