Rod Stewart se apresenta em São Paulo no dia 19 de setembro

Algumas das principais atrações do Rock in Rio confirmaram shows extras em várias capitais brasileiras nesta semana. Trata-se de uma boa oportunidade para quem não conseguiu comprar ingressos para o festival. Queen + Adam Lambert, Katy Perry, System of a Down e Rod Stewart farão shows em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.



Nos dias 16 e 22 de setembro, Queen + Adam Lambert vão tocar em São Paulo e em Porto Alegre, respectivamente. System of a Down confirmou pelo Twitter um show extra no dia 25 de setembro, também na Arena Anhembi, na capital paulista, com abertura da banda Deftones.

Rod Stewart também anunciou que fará mais um show no Brasil. O cantor britânico, que fecha o primeiro fim de semana do Rock in Rio, fará apresentação extra em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 19 de setembro.

Já Katy Perry toca em São Paulo no dia 25 de setembro, no Allianz Parque e em Curitiba em 29 de setembro, no Pedreira Paulo Leminski, onde se apresenta pela primeira vez. A data da venda dos ingressos para todos os shows ainda não foi anunciada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rod Stewart

Queen + Adam Lambert

Katy Perry

System Of A Down